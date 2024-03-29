Жительница Белого Яра стала фигуранткой уголовного дела за незаконный заработок в интернете

В Сургутском районе полицейские выявили факт незаконного оборота средств платежей. В совершении преступления подозревается 20-летняя жительница поселка Белый Яр, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

По данным полиции, девушка нашла в одном из мессенджеров объявление о дополнительном заработке. Югорчанка связалась с куратором и получила инструкции.

«Открыв банковский счет за денежное вознаграждение в размере 4 тысяч рублей, она предоставила доступ к личному кабинету банка третьим лицам. Подозреваемая знала, что через ее счет будет производится оборот средств, добытых преступным путем», - рассказали в пресс-службе полиции.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт или иных платежных документов). Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.