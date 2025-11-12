Бухгалтер из Нефтеюганска два года брала деньги из сейфа и теперь ответит в суде

В Нефтеюганске завершили расследование уголовного дела о крупной растрате. По версии следствия, 42-летняя бухгалтер-кассир одного из местных предприятий в течение двух лет ‒ с 2022 по 2024 год ‒ регулярно брала из сейфа наличные. Общая сумма похищенного превысила 6,7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.

Кража вскрылась во время внеплановой инвентаризации. Женщина полностью признала вину. На допросе она объяснила, что пошла на преступление из-за финансовых трудностей в семье. Имея доступ к ключу от сейфа, бухгалтер разработала и реализовала собственный план по систематическому хищению денег предприятия.

Уголовное дело направили в суд. Горожанке грозит до десяти лет лишения свободы. Ущерб компании пока не возмещен.

На время следствия фигурантка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.