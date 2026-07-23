Более 800 миллионов рублей направили на обновление школ и детских садов Сургута в 2026 году

В Сургуте продолжается подготовка школ и детских садов к новому учебному году. В этом году на ремонт образовательных учреждений направили более 800 миллионов рублей. Работы проходят на 112 объектах: 55 детских садах, 53 школах, трех учреждениях дополнительного образования и одном административном здании.

«В этом году бюджет на ремонт образовательных учреждений составил свыше 810 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году было выделено 570 миллионов, – отметил директор МКУ «ДЭАЗиИС» Андрей Цап. – Работы у нас всегда разнонаправленные: от замены инженерного оборудования до косметических и капитальных ремонтов. В этом году мы продолжили программу по капитальному ремонту крылец на пяти объектах. Ее начали еще в прошлом году, в том числе для создания безбарьерной среды для маломобильных граждан. Также ремонтируем кровли, пищеблоки, классы, санузлы и перегородки».

Одним из объектов ремонта в этом году стала школа №24. Здесь обновляют коридоры, рекреации и несколько учебных кабинетов. Главный инженер подрядной организации Сергей Кощуг сообщил, что строители практически полностью демонтируют старую отделку.

«В школе мы проводим полный ремонт коридоров и нескольких кабинетов. Снимаем старые покрытия с полов, потолков и стен, после чего все делаем заново. Нижнюю часть стен облицовываем керамогранитом, выше будут стеклообои, потолки подготовим под покраску. Полностью меняем электрику, светильники, розетки, выключатели и щиты», – рассказал Сергей Кощуг.

На ремонт школы выделили 29 миллионов рублей. Обновление здания проводят поэтапно: в прошлом году ремонтировали блок «Б», этим летом специалисты перешли к блоку «А».

«Судя по темпам, как подрядчик выполняет работы, вероятности срыва графика нет», – подчеркнул руководитель дирекции.

Сейчас на объекте ежедневно работают около 20 человек. Число специалистов может меняться в зависимости от этапа ремонта.

«Проблем ни с материалами, ни с рабочими у нас нет. Конечно, после демонтажа могут открываться моменты, которые заранее невозможно было увидеть. Но возникающие вопросы решаются оперативно, каких-то глобальных сложностей на объекте сейчас нет», – указал представитель подрядчика.

По его словам, компания работает на рынке около 20 лет и занимается ремонтом муниципальных объектов в Сургуте. В этом году подрядчик также обновляет кровлю школы №32, детский сад «Колокольчик» и МАУ ПРСМ «Наше Время».

Андрей Цап напомнил, что перечень школ и детских садов, которые нуждаются в ремонте, формируют на основании весенних и осенних осмотров. Специалисты оценивают состояние зданий, помещений и инженерных сетей, после чего определяют необходимые работы.

При этом в Сургуте готовят новый порядок отбора объектов для капитального ремонта. Вопрос о понятных и единых критериях депутаты городской Думы поднимали не первый год.

«Текущие ремонты формируются на основании весенних и осенних осмотров. Для капитального ремонта также есть определенные критерии. В этом году по наказу депутатов мы изменили подход и разработали новую стратегию. В отборе объектов будут участвовать не только администрация города и сотрудники дирекции, но и непосредственно депутатский корпус», – обратил внимание Цап.

Ранее на заседании думского комитета представители администрации рассказывали, что прежняя система включала всего три критерия. В новой версии документа их планируют увеличить до семи-восьми. Учитываться будут год постройки здания, степень его физического износа, состояние инженерных коммуникаций, история ранее проведенных ремонтов и другие показатели.

Кроме того, директор МКУ «ДЭАЗиИС» объяснил, что капитальный и комплексный ремонты – это разные виды работ. При капитальном ремонте могут менять отдельные конструкции здания, например кровлю, крыльцо или отмостку. Комплексный ремонт предполагает полное обновление объекта.

«Текущий ремонт – это, говоря бытовым языком, подкрасить или подремонтировать помещение, чтобы содержать учреждение в надлежащем состоянии. Капитальный ремонт начинается тогда, когда мы меняем конструктивные элементы. Например, полностью ремонтируем крыльца или отмостки. А комплексный капитальный ремонт уже охватывает все здание – от входа до кровли», – пояснил он.

В этом году комплексный капитальный ремонт образовательных учреждений в городе не проводится. Однако, Сургут уже готовит документы для участия в соответствующей программе в следующем году, добавил Цап.

В заявку планируют включить начальную школу №1 и детский сад «Искорка». Финансирование таких проектов складывается из федеральных, окружных и городских средств. При этом часть работ муниципалитет выполняет за свой счет, например ремонтировать подводящие инженерные сети.

Примером комплексного обновления стала школа №8. Ее капитальный ремонт завершился в 2025 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети». За это время в здании полностью заменили инженерные сети, кровлю и фасад, обновили помещения и установили современное оборудование для лабораторий и столовой. На месте старых теплиц появилась спортивная площадка с резиновым покрытием и тренажерами.

Еще один важный объект – школа №44. Весной во время планового осмотра специалисты обнаружили трещины в стенах. После этого власти Сургута выделили из резервного фонда 31,4 миллиона рублей на усиление несущей способности компенсирующих элементов здания, передавали в NEFT.

При этом, ранее сообщали, что ремонт здания школы №44 в Сургуте рискует не завершиться к началу нового учебного года. На устранение трещины в конструктиве строителям нужно около двух месяцев, при этом аукцион на проведение работ еще не разыгран.

Так, отделочные работы могут продлиться до октября. Как подчеркивают городские власти, подрядчик в скором времени выйдет на объект.

Тем временем причину появления трещины уже установила экспертная комиссия. После дополнительного обследования выяснилось, что одна из фасадных стеновых панелей отходит от конструктива здания. За проведением экспертизы следила сургутская прокуратура.

По словам Андрея Цапа, аварийная панель находится на уровне третьего этажа, над центральным входом. При обрушении она может упасть на переход. Чтобы устранить проблему, строителям придется разобрать стеновые панели третьего этажа, снять окна и заменить элементы на новые.

В то же время основную часть работ в остальных школах планируют закончить до начала нового учебного года. В детских садах сроки могут быть более продолжительными, поскольку детей при необходимости можно временно переводить в другие учреждения.