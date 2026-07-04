Ремонт школы №44 в Сургуте может не завершиться к началу учебного года

Ремонт здания школы №44 в Сургуте рискует не завершиться к началу нового учебного года. На устранение трещины в конструктиве строителям нужно около двух месяцев, при этом аукцион на проведение работ еще не разыгран, сообщили журналистам СургутИнформ-ТВ в дирекции эксплуатации административных зданий и сооружений.

По данным учреждения, отделочные работы могут продлиться до октября. Сейчас специалисты ждут экспертное заключение по сметной стоимости ремонта.

«Согласно плану организации строительства, на данные работы необходимо 60 дней. На сегодняшний день мы ждем, еще раз повторюсь, экспертного заключения по сметной стоимости. Сметная стоимость составляет на сегодняшний день порядка 35 миллионов. В принципе устранить аварийную ситуацию реально до начала учебного процесса, но закончить отделочную работу по восстановлению — это уже где-то конец октября», — сообщил директор МКУ «ДЭАЗиИС» Андрей Цап.

Причину появления трещины установила экспертная комиссия. После дополнительного обследования специалисты выяснили, что одна из фасадных стеновых панелей отходит от конструктива здания. За проведением экспертизы следила сургутская прокуратура.

По словам Андрея Цапа, аварийная панель находится на уровне третьего этажа, над центральным входом. При обрушении она может упасть на переход. Чтобы устранить проблему, строителям придется разобрать стеновые панели третьего этажа, снять окна и заменить элементы на новые.

«У нас есть фасадные стеновые панели, которые сейчас находятся в аварийном состоянии в районе третьего этажа. Это парапетная панель, она находится на фасаде здания и именно она отошла от своего проектного состояния. Она находится над центральным входом. В случае обрушения, соответственно, она упадет прямо на переход. Для того, чтобы нам эти мероприятия выполнить, необходимо разобрать все стеновые панели третьего этажа, простеночные панели, снять окна и заменить все это на новые панели», — пояснил Андрей Цап.