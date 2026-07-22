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В Сургуте закрывают дом культуры «Невесомость» − площадку для молодых музыкантов и художников

Молодежный дом культуры «Невесомость» в Сургуте объявил о закрытии

В Сургуте закрывают дом культуры «Невесомость» − площадку для молодых музыкантов и художников
Фото: ДК «Невесомость» / vk.ru/dknevesomost

В Сургуте прекращает работу молодежный дом культуры «Невесомость» — первое в городе частное культурное пространство, где с 2019 года проходили спектакли, концерты местных групп, стендап-вечера, выставки, кинопоказы и творческие встречи. О закрытии сообщили представители площадки в социальных сетях.

«Дом культуры «Невесомость» всегда был особенным местом. Мы не вписывались ни в один шаблон − и в этом был наш главный смысл», − говорится в обращении.

По словам команды проекта, причиной закрытия стало решение нового владельца здания использовать помещение под другие цели.

«Сегодня мы вынуждены сообщить, что «Невесомость» закрывается. Новый владелец здания принял решение использовать цокольный этаж под другие задачи у него другие идеи и планы на это помещение. Это его право», − отметили организаторы.

За годы работы «Невесомость» стала площадкой для молодых музыкантов, актеров, художников и других творческих людей, многие из которых впервые выступили перед публикой именно здесь.

«Невесомость» стала точкой сборки для молодых ребят, которым было негде пробовать себя. Кто-то впервые вышел на сцену именно здесь. Кто-то впервые понял, что его голос − это искусство. Кто-то нашел друзей, единомышленников и веру в себя», − рассказали представители дома культуры.

При этом команда подчеркивает, что закрывается только само пространство, а не сообщество вокруг него.

«Невесомость» как помещение уходит, но «Невесомость» как сообщество, как энергия и как опыт − остается в каждом из вас. Мы не прощаемся. Мы говорим «до свидания» нашим стенам. А людям − «до встречи», − говорится в сообщении.

Тема культурных пространств в Сургуте в последние годы становится все более актуальной. Отток молодежи из города нередко связывают не только с экономическими причинами, но и с нехваткой мест, где можно реализовать себя в творчестве. Так, недавно в Сургуте появилась концертная площадка «Компромат», а также продолжается обсуждение будущего бывшего кинотеатра «Аврора», который предлагают превратить в современный молодежный центр.


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Сегодня в 15:07, просмотров: 163, комментариев: 0
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