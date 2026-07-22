Свежие дома на вторичке в Сургуте начали конкурировать с новостройками

В Сургуте квартиры в недавно построенных домах на вторичном рынке оказались дороже жилья в новостройках. В июне 2026 года средняя цена квадратного метра такой недвижимости составила 151,7 тысячи рублей. Для сравнения: на первичном рынке квадратный метр в среднем стоил 145 тысяч рублей. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ».

Речь идет о так называемой «новой вторичке» – квартирах в домах, введенных в эксплуатацию с 2020 по 2026 год. По состоянию и качеству они близки к новостройкам, но продаются уже как готовое жилье.

Так, по подсчетам аналитиков, «новая вторичка» в Сургуте дороже новостроек примерно на 6,7 тысячи рублей за квадратный метр, или на 4,6%.

«В текущих рыночных условиях покупатель получил уникальную возможность сопоставить два близких по качеству продукта ‒ и «новая вторичка» объективно демонстрирует более высокую потребительскую ценность по сравнению со строящимся жильем. Покупатель может опираться на фактически сложившуюся картину качества жизни и благоустройства территории, учитывать уже сформированную транспортную и социальную инфраструктуру, получить готовую квартиру с ремонтом, а также минимизировать риски ‒ в том числе связанные с потенциальным долгостроем или отклонением от заявленных застройщиком параметров. Кроме того, принципиальным фактором остается возможность немедленного заселения, что в ряде случаев напрямую влияет на экономическую эффективность сделки», ‒ объяснила коммерческий директор «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.

Объем предложения «новой вторички» в Сургуте в июне составил 28,1 тысячи квадратных метров. Это около 11% от всего вторичного рынка города. Общий объем вторичного предложения оценивается в 245,9 тысячи квадратных метров.

При этом первичный рынок в Сургуте меньше вторичного: объем предложения в новостройках составляет 171,5 тысячи квадратных метров.

Эксперты отмечают, что «новая вторичка» постепенно превращается в отдельный сегмент рынка. В него выходят в том числе квартиры, которые раньше покупались как инвестиционные. Теперь их продают физлица, и такое жилье начинает конкурировать с предложениями застройщиков.

Для покупателей это расширяет выбор. А для девелоперов создает дополнительное давление: теперь новостройкам приходится конкурировать не только между собой, но и с готовыми квартирами в свежих домах.