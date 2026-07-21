Житель Новосибирска получил пять лет колонии за обман пенсионеров в Сургуте

В Сургуте вынесли приговор 25-летнему жителю Новосибирска, который работал курьером у телефонных мошенников. У двух пенсионеров он забрал более 50 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Югры.

«В июне 2025 года путем обмана под предлогом необходимости размещения денежных средств на «безопасных счетах» он похитил денежные средства у двух пожилых граждан в общей сумме более 50 млн рублей. Также в июле 2025 года он прибыл в г. Сургут на встречу с пожилой женщиной, от которой должен был получить денежные средства в размере свыше 40 млн рублей, однако был задержан сотрудниками полиции», − говорится в сообщении.

Суд признал новосибирца виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ему назначили пять лет колонии общего режима.

Также с осужденного взыщут причиненный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу.