Выпускники СурГУ в сфере экономики зарабатывают в среднем 100 тысяч рублей

Сургутский государственный университет занял 16-е место в рейтинге российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов. Исследование подготовил сервис SuperJob среди выпускников, окончивших университеты в 2020-2025 годах.

Средняя зарплата выпускников экономических направлений СурГУ составляет 100 тысяч рублей в месяц. При этом 77% молодых специалистов после окончания обучения остаются работать в Сургуте.

Лидером рейтинга стал МГИМО – медианная зарплата его выпускников в сфере экономики и финансов достигла 230 тысяч рублей в месяц. За год показатель вырос на 30 тысяч рублей.

Второе место сохранил НИУ ВШЭ с результатом 200 тысяч рублей. Третью строчку разделили Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени М.В. Ломоносова – выпускники этих вузов получают в среднем по 195 тысяч рублей в месяц.

Ранее СИА-ПРЕСС изучил, как изменилась стоимость обучения в ведущих вузах Югры. В обзор вошел и СурГУ. По сравнению с прошлым годом цены на ряд направлений выросли, при этом университет остается одним из ключевых центров подготовки кадров в регионе.