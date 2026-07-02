На ремонт дорог в Сургутском районе направили почти 260 миллионов рублей

В Сургутском районе продолжается дорожная ремонтная кампания. Наибольшая готовность сейчас у межселенной автодороги от ЗСК до подсобного хозяйства «Сайгатина» – работы здесь выполнены на 87%. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«На участке полностью снят верхний слой покрытия, уложен выравнивающий слой и новый асфальт. Сейчас подрядчик укрепляет обочины», ‒ указал он в своих соцсетях.

Ремонт также продолжается в Барсово на улицах Кубанской и Лесной. На улице Лесной ведется переустройство инженерных сетей. Проект предусматривает обновление проезжей части, устройство тротуаров и наружного освещения, защиту инженерных коммуникаций, а также установку дорожных знаков.

В Белом Яре работы идут сразу на двух участках: от фермы КРС до территории «Сургутмебель» и от улицы Лесной до фермы КРС. На обоих объектах уже установлен бордюрный камень и продолжается устройство тротуаров. Кроме того, на участке от улицы Лесной сняли верхний слой дорожного покрытия. Здесь обновят асфальт, нанесут разметку и установят дорожные знаки. На втором участке подрядчик монтирует опоры уличного освещения.

«В этом сезоне в Сургутском районе запланирован капитальный ремонт 5,71 км автодорог. Площадь обновляемого покрытия проезжей части составит более 32,6 тысячи кв. м. На эти цели предусмотрено 259,9 млн рублей, из них 189,1 млн рублей – средства окружного бюджета, еще 70,7 млн выделил муниципалитет», ‒ отметил Андрей Трубецкой.

Помимо капитального ремонта, в муниципалитете продолжается текущий ремонт дорог. В рамках муниципального контракта с АО ГК «Северавтодор» работы выполняются на автодороге от УТТ-4 до ЗСК и на путепроводе на подъезде к Барсово. Общая площадь ремонта составляет 990 квадратных метров.

Кроме того, заключен муниципальный контракт на ремонт грунтовой дороги, ведущей к Горному. Завершить работы планируется до конца лета. Текущий ремонт дорог в границах населенных пунктов администрации поселений проводят самостоятельно за счет местных бюджетов.