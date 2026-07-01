В Сургуте пожарные спасли пятерых человек из дома на проспекте Ленина

В Сургуте пожарные спасли пять человек, в том числе четверых детей, из девятиэтажного дома на проспекте Ленина. Возгорание произошло в квартире на первом этаже, сообщает sitv.ru со ссылкой на МЧС Югры. Пожар удалось ликвидировать примерно за 15 минут. Еще десять жильцов эвакуировались самостоятельно.

Пострадавших нет. Огонь повредил мебель и вещи на площади 3 квадратных метра, также в квартире выбило два окна. «Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — сообщили в МЧС Югры.

Спасатели напоминают жителям о правилах безопасности: не перегружать электросеть, не оставлять включенные электроприборы без присмотра, следить за состоянием проводки и установить в квартире автономный дымовой пожарный извещатель.