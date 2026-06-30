В Сургуте пройдет фестиваль «Русский мир» о традициях и хлебе

В Сургуте 5 июля пройдет фестиваль традиционных российских ценностей «Русский мир». В четвертый раз его площадкой станет историко-культурный центр «Старый Сургут», сообщили в администрации города. Проект реализует Региональная ассоциация некоммерческих организаций Югры при поддержке гранта главы Сургута. В этом году центральной темой фестиваля станет хлеб как символ жизни, единства и преемственности поколений.

Гостям предложат погружение в историю: от секретов старинного земледелия до темы блокадного хлеба как урока мужества и стойкости. В программе запланированы лекции и мастер-классы «История на вкус» о значении хлеба в традициях народов России. Также будет работать «Город мастеров» с более чем 20 интерактивными площадками от югорских ремесленников.

Посетителей ждут конкурсы «Русская красавица» и «Русский богатырь». Организаторы отмечают, что в них важны не внешность и физическая сила, а широта души, доброта, мудрость и любовь к родной культуре.

Также на фестивале пройдут народные гуляния, хороводы, старинные игры, молодецкие забавы, выступления клуба военной реконструкции и концерт с участием народных коллективов Сургута и приглашенных артистов.

На ярмарке мастеров можно будет приобрести изделия сургутских ремесленников, а в русской фотозоне — сделать семейные снимки. Гости в одежде с элементами русского узора смогут принять участие в лотерее в народном стиле.

Вход на фестиваль свободный.