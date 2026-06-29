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Сургутяне смогут жаловаться на нарушителей на электросамокатах через чат-бота

В Сургуте заработал чат-бот для жалоб на нарушителей на электросамокатах

Сургутяне смогут жаловаться на нарушителей на электросамокатах через чат-бота
Фото siapress.ru

Жители Сургута смогут отправлять жалобы на пользователей электросамокатов через чат-бот «Самокаты: общественный контроль». Сервис доступен на платформах MAX и «ВКонтакте», сообщает stribuna.ru. Чат-бот работает в 200 городах России, где представлены кикшеринговые компании «Вуш», «Яндекс» и «МТС Юрент». В этот список входит и Сургут.

Чтобы подать жалобу, пользователю нужно указать город, выбрать сервис аренды и тип нарушения. Среди вариантов — опасная езда, поездка вдвоем, неправильная парковка и другие случаи. Также необходимо написать номер самоката и прикрепить фото или видео, подтверждающее нарушение. Если не заполнить один из обязательных пунктов, заявку не примут к рассмотрению. На основании жалобы компания может оштрафовать нарушителя или заблокировать ему аккаунт.

Аналогичный бот более трех лет работал в Telegram. За это время операторы обработали 300 тысяч заявок со всей страны.


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29 июня в 16:44, просмотров: 764, комментариев: 0
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