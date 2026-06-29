Выпускники Сургута получили 25 максимальных результатов на ЕГЭ

Выпускники сургутских школ получили 25 максимальных результатов на ЕГЭ по шести предметам. Стобалльные работы школьники написали по русскому языку, математике, литературе, химии, обществознанию и физике, сообщил глава города Максим Слепов: «Горжусь системой образования Сургута. На сегодняшний день известны результаты государственной итоговой аттестации по шести учебным предметам. В этом году наши выпускники вновь бьют все рекорды».

Максимальные баллы набрали ученики школ № 12, 27, 32, 44, 45, 46, лицея № 1, гимназии «Лаборатория Салахова», Сургутского естественно-научного лицея и лицея имени генерал-майора В.И. Хисматулина. Каждый стобалльник получит по 100 тысяч рублей из окружного бюджета.

Кроме того, более 300 выпускников старшей школы получили медали «За особые успехи в учении» первой и второй степеней. Это на 85 больше, чем по итогам прошлого года.

Всего в этом году школы окончили 2400 молодых сургутян.