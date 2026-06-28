В Сургуте прошел выпускной бал «Алые паруса на 60-й параллели»

Более двух тысяч выпускников Сургута стали участниками городского бала «Алые паруса на 60-й параллели». Праздник прошел в Ледовом дворце спорта и был посвящен космической тематике, сообщает администрация города.

Торжественный вечер начался с награждения выпускников, добившихся высоких результатов в учебе. Медали за выдающиеся интеллектуальные достижения получили более 300 одиннадцатиклассников – почти на 100 больше, чем годом ранее.

Отдельно чествовали выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене.

«На сегодняшний день известны результаты государственной итоговой аттестации по шести учебным предметам. 25 выпускников получили максимальные баллы по русскому языку, математике, литературе, химии, обществознанию и физике», – указал глава Сургута Максим Слепов.

На балу для выпускников подготовили фотозоны, поздравления от родителей, интерактивные площадки, флешмоб школьного вальса под песню «Прекрасное далеко», концертную программу и подведение итогов конкурса видеороликов. Завершился праздник выступлением группы Nansi & Sidorov.