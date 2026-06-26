В Сургуте стартовала кампания по подготовке сетей к предстоящей зиме

В Сургуте продолжается ремонтная кампания в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. Работы ведет СГМУП «Городские тепловые сети». В этом году на программу направили 577 миллионов рублей, а завершить основные мероприятия планируют до 7 октября. Речь идет не о точечных работах, а о большом комплексе мер, от которого напрямую зависит, как город пройдет следующую зиму.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду предприятие заменит 7 километров сетей тепловодоснабжения, отремонтирует 56 тепловых камер, обновит оборудование на центральных тепловых пунктах и котельных, а также проведет гидравлические испытания и промывку сетей. Заместитель главного инженера по строительству и ремонту объектов СГМУП «ГТС» Евгения Маратканова пояснила, что при выборе объектов в приоритет ставят участки с истекшим нормативным сроком службы и высокой аварийностью. «Приоритетность объектов определяется нормативным эксплуатационным сроком и наличием и количеством функциональных отказов», — отметила она.

По словам Евгении Мараткановой, самые крупные работы в этом сезоне идут на улицах Ивана Захарова, Университетской, Мира, Нефтяников, Киртбая и Крылова. Особенно крупными она назвала объекты на Крылова и на связке Ивана Захарова — Университетская. При этом часть работ на улице Ивана Захарова финансируется с привлечением бюджетных средств города и округа.

Одним из ключевых объектов кампании стал участок на улице Университетской. Заместитель главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС» Игорь Стариков рассказал, что здесь заменят 168 метров трубопровода диаметром 630 миллиметров. На момент пресс-конференции подрядчик уже выполнил подготовительные и вскрышные работы, а также демонтировал плиты перекрытия канального участка. Следующим этапом станет демонтаж существующих сетей. По его словам, замена этого участка позволит значительно повысить надежность теплоснабжения микрорайонов 31Б и 30А, где находятся 15 жилых домов и два спортивных сооружения.

Этот ремонт — не подстраховка на всякий случай, а вполне обоснованная мера. Как пояснил Игорь Стариков, за последние семь лет на данном участке произошло два функциональных отказа. Причинами стали высокий уровень грунтовых вод, местная язвенная коррозия труб и частичное разрушение тепловой изоляции. Если бы подобная авария случилась зимой, жители не остались бы полностью без ресурса, но столкнулись бы с понижением параметров теплоносителя, а значит, и со снижением температуры в квартирах. Именно поэтому работы ведутся сейчас, заранее, а не в аварийном порядке посреди отопительного сезона.

Стоимость ремонта этого участка составляет около 19,9 миллиона рублей. Финансирование идет как за счет собственных средств предприятия, так и за счет городского и окружного бюджетов. Завершить работы здесь должны не позднее 15 сентября, включая восстановление благоустройства.

О важности такой профилактической логики говорил и депутат Думы Сургута Денис Синенко. По его словам, жители на этот участок не жаловались, но это как раз и показывает, что работы идут на опережение. «Это плановые работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. И замечательно, что такие дефекты выявлены сейчас, и есть возможность заменить практически 170 метров трубы, что значительно повысит возможности теплоснабжения и ГВС 31-б микрорайона и микрорайона 30А. Конечно же, эта работа очень важная и для города, и для жителей в частности», — подчеркнул он.

Денис Синенко отметил, что для северных территорий подобные программы подготовки к зиме — не формальность, а базовое условие нормальной жизни. По сути, речь идет о той части городского хозяйства, которая почти не видна жителям в повседневности, но становится критически важной, когда на улице морозы. Именно поэтому плановые капитальные ремонты, замены и диагностика должны выполняться заранее, пока погода позволяет вести земляные и монтажные работы в нормальном режиме.

При поддержке Администрации Сургута