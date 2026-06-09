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Сургутянин получил штраф в 250 тысяч рублей за то, что прописал в своей квартире мигрантов

Суд Сургута оштрафовал мужчину за фиктивную постановку иностранцев на учет

Сургутянин получил штраф в 250 тысяч рублей за то, что прописал в своей квартире мигрантов
Фото pixabay.com

Сургутский городской суд признал 43-летнего местного жителя виновным в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет. Мужчине назначили штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

С мая по сентябрь 2025 года сургутянин зарегистрировал по месту пребывания семерых иностранных граждан, хотя не собирался предоставлять им жилье.

Государственный обвинитель представил суду доказательства вины мужчины. Кроме штрафа, суд постановил конфисковать денежную сумму, равную стоимости мобильного телефона, который использовался при совершении преступлений.

Приговор пока не вступил в законную силу.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 86, комментариев: 0
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