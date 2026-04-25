Между Сургутом и Нижневартовском добавят новые ежедневные рейсы

С 1 мая 2026 года между Сургутом и Нижневартовском станет больше пригородных поездов. На направлении запустят вторую пару рейсов, которые будут ходить ежедневно, сообщает АО «Свердловская пригородная компания».

Новый поезд из Нижневартовска будет отправляться в 07:10 и прибывать в Сургут в 12:10. Обратный рейс из Сургута – в 18:29 с прибытием в Нижневартовск в 23:09. Поезда будут делать остановки в Мегионе, Лангепасе и других населенных пунктах по пути.

В каждом составе – два вагона с сидячими местами. Вагоны оборудованы кондиционерами, системами очистки воздуха, розетками для зарядки и информационными табло.

Билеты уже поступили в продажу. Купить их можно через приложение «РЖД Пассажирам» или в кассах. Полная стоимость проезда от Сургута до Нижневартовска составляет 434 рубля, действуют льготы.

Кроме того, с 1 мая увеличат количество вагонов в уже действующих поездах на этом маршруте – теперь их станет два. Как отмечают в железной дороге, дополнительные рейсы запустили по просьбам пассажиров.