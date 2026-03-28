В Сургутской филармонии пройдет концерт к Дню единения России и Беларуси

В четверг, 2 апреля, в Сургуте пройдет торжественный концерт, посвященный 30-летию Дня единения народов России и Беларуси. Мероприятие состоится в 18:00 в большом зале Сургутской филармонии, сообщает администрация города.

В программе – произведения известных композиторов, в том числе Игоря Лученка и Александры Пахмутовой, а также инструментальные, хореографические и поэтические номера.

На сцене выступят камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» под управлением Ивана Крайника, заслуженная артистка Республики Башкортостан Светлана Люпп, солистка Сургутской филармонии Татьяна Баун, учащиеся детской хореографической школы №1, а также артисты Гомельской областной филармонии Дмитрий Лагун и Ольга Кузьменко.

«Почетными гостями из Республики Беларусь станут директор Гомельской областной филармонии Александр Бондаренко и концертный директор ведущих артистов белорусской эстрады Алла Сущ. Проведение мероприятия подчеркивает значимость культурного диалога и способствует дальнейшему развитию сотрудничества между Сургутом и Гомелем», – говорится в сообщении.

Вход на мероприятие по пригласительным. Получить билеты можно в кассе Сургутской филармонии.