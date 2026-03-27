Сургутяне отметили День воссоединения Крыма с Россией

Более 800 сургутян вышли на площадь перед Сургутской филармонией, чтобы отметить годовщину воссоединения Крыма с Россией. На митинг-концерт пришли ветераны специальной военной операции, представители городской администрации и думы, сотрудники учреждений и предприятий, молодежь, участники военно-патриотических объединений и общественники. Торжество в Сургуте стало одним из событий в рамках Года единства народов России, объявленного президентом страны.

Глава Сургута Максим Слепов поздравил горожан и крымчан с праздником в своих социальных сетях: «Сегодня – исторический день. 12 лет назад Крым и Севастополь вновь стали частью великой России. У нас общее прошлое, настоящее и будущее. Мы объединились, чтобы вместе защищать наши ценности и интересы. Помним, какую цену заплатила, и продолжает платить Россия за свое единство.

Сургутяне, по традиции, выразили поддержку жителям новых регионов страны. Молодежь, ветераны специальной военной операции, активисты и общественники на митинг-концерте подтвердили наше единство, сопричастность и любовь к Отчизне.

Мы вместе и в этом наша сила! Победа будет за нами!»

В памятный для страны день на площади у филармонии, несмотря на мороз, царила по-настоящему живая атмосфера. Со сцены к собравшимся обратилась временно исполняющий полномочия главы города Ирина Пустовая. Она напомнила, как за эти годы изменился полуостров, и отдельно обратилась к молодым сургутянам: «За эти 12 лет Крым посетили, вы только вдумайтесь, более 70 миллионов туристов. И те, кто там был до 2014 года и посетил после, наверняка заметили, как сильно изменился наш полуостров. Крым дышит, Крым живет, Крым развивается вместе с нашей страной. Хочу отдельно обратиться к молодежи, которая присутствует сегодня здесь. Вы поколение, которое родилось и выросло в новой России. И для вас всегда Крым был российский. Любите, берегите, сохраняйте нашу великую страну. Всех с праздником! Россия своих не бросает!»

Заместитель главы Сургута Владимир Фризен подчеркнул, что решение, принятое 12 лет назад, стало символом сплочения всей страны. «Россия едина. И жители Сургута – это, наверное, те патриоты, которые не в разговорах, а на деле каждый день показывают свое отношение к жизни, свое отношение к единству России», – поделился заместитель главы.

О значении этой даты говорил и депутат Думы города Алексей Кучин. По его словам, День воссоединения Крыма с Россией наглядно показывает, что люди могут сами определять свою судьбу, общие ценности. Сопредседатель Народного фронта в Югре Лариса Белоцерковцева напомнила о том, как изменился полуостров за эти годы: «За годы, прошедшие с момента воссоединения, Крым преобразился, стал сильнее и благополучнее. Построен самый большой мост в Европе, связавший полуостров с материковой Россией. Развивается ключевая транспортная артерия – дорога «Таврида», протянувшаяся от Керчи до Севастополя. Возводятся многочисленные школы, культурные учреждения, театры, дарящие новые возможности для развития. Строятся миллионы квадратных метров жилья, улучшая условия жизни людей. Открыт современный международный аэропорт, укрепляющий транспортную доступность. И, что особенно важно, построены три мощные тепловые электростанции».

Среди присутствующих – Сергей Фоменко, кавалер ордена Мужества, участник образовательного проекта «Герои Югры», в котором его наставником был глава Сургута Максим Слепов, председатель ассоциации ветеранов СВО. Он отметил, что наши соотечественники на фронте защищают достоинство Российской Федерации, а также честь Крыма.

Напомним, что историческое событие произошло 18 марта 2014 года, когда в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор о принятии Республики Крым в состав России и образовании новых субъектов. Сегодня эту дату отмечают по всей стране, и Сургут по традиции остается в числе городов, где праздник собирает сотни участников. Даже находясь далеко от полуострова, северный город поддерживает с Крымом устойчивые связи: эксперты из республики участвуют в местных форумах, а сургутские школьники отдыхают в крымских лагерях и выступают на творческих площадках, в том числе на фестивале «Таврида.АРТ».

