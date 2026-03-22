Депутаты Сургута признали школьные автобусы выгоднее новых маршрутов

В Сургуте оптимизация маршрутной сети общественного транспорта для подвоза детей в школы признана экономически нецелесообразной. Такой вывод сделали на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию, где рассмотрели вопрос о корректировке маршрутов.

Как сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова, существующая система подвоза школьников на специализированных автобусах остается наиболее эффективной. В городе действует 15 маршрутов и 18 школьных автобусов, на их обслуживание в 2026 году предусмотрено 116 миллионов рублей.

«Если запускать новый маршрут, например, между поселками Снежный и Юность, это нецелесообразно, потому что есть школьный автобус – гораздо дешевле, чтобы дети ездили на нем», – отметила она.

По словам спикера, продление существующих маршрутов также в ряде случаев невозможно. Так, изменение схемы движения автобуса №36 для подвоза школьников в школу №15 привело бы к увеличению пути примерно на десять километров и времени в пути до часа.

«При таких изменениях люди будут кататься кругами», – пояснила Коршунова.

Депутат Владимир Болотов обратил внимание, что в городе уже есть маршруты, где пассажиры тратят на дорогу по 30-40 минут с пересадками, и поинтересовался критериями оценки целесообразности изменений. Однако в администрации подчеркнули, что для школьников такие удлинения маршрутов критичны.

Также было отмечено, что ряд предложений по новым направлениям – например, из Марьиной горы к школе №44 или в поселок Кедровый – не будет востребован из-за низкого пассажиропотока.

В итоге депутаты согласились с позицией администрации. По данным, озвученным на заседании, подвоз детей школьными автобусами остается более выгодным, чем попытки интегрировать эти перевозки в общую маршрутную сеть.

Комитет рекомендовал в дальнейшем пересматривать схему подвоза при строительстве новых школ в удаленных микрорайонах. Решение было принято единогласно.