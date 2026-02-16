Масленица в Сургуте 22 февраля 2026 года: программа на Центральной площади и в городском парке

В Сургуте 22 февраля в 12:00 на Центральной площади (пересечение улицы Университетской и проспекта Ленина) пройдет народный праздник «Масленица». О программе сообщили в администрации города.

Как уточняется, историко-культурный центр «Старый Сургут» подготовил выступления творческих коллективов, конкурсы и игровые программы для детей и взрослых, в том числе традиционные молодецкие забавы. Также запланированы подведение итогов конкурса «Без блина не маслёна», показательные выступления сургутских силачей «Стальной медведь», работа детской площадки «Игровая заводная», розыгрыш призов и подарков, торговая и ремесленная ярмарки, а также традиционное сожжение чучела Масленицы.

Главный девиз праздника в этом году — «Блин да мед». На площади развернутся торговые ряды, где местные товаропроизводители и предприятия общепита представят блины с разными начинками, мед, выпечку и сладости, мясные деликатесы, полуфабрикаты, масла, чаи от югорских производителей и сувениры ручной работы.

Кроме того, 22 февраля с 12:00 до 16:00 городской парк культуры и отдыха (проспект Набережный) приглашает на народное гуляние «Широкая Масленица». В программе — концерт творческих коллективов, игры, розыгрыши призов и угощение горячим чаем.

Вход на мероприятия свободный.