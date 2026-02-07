Сургутские врачи применяют TAVI при лечении тяжелого аортального стеноза

Врачи Кардиоцентра Сургута выполнили серию высокотехнологичных операций по замене аортального клапана с применением методики TAVI – без вскрытия грудной клетки и общего наркоза. Одним из пациентов стал 90-летний житель округа, рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Новый биологический протез доставляется через тончайший проводник. Для его введения рентгенхирурги делают прокол в бедренной артерии. Благодаря внедрению методики TAVI в Клинике сердца накануне высокотехнологичную помощь получили шесть пациентов в возрасте старше 75 лет. В их числе 90-летний югорчанин. Для людей старшей возрастной группы TAVI – единственный шанс победить тяжелый аортальный стеноз», – указали в сообщении.

Операции выполняет команда отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения под руководством Александра Горькова – врача с более чем 30-летним стажем. В кардиоцентре он работает с 1997 года, а руководит отделением уже 25 лет.

Всего в 2025 году в Окружном кардиоцентре выполнили 50 операций TAVI, что в два раза больше, чем годом ранее.