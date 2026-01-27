Сургутянам предложили ждать 2028 года для полноценного раздельного сбора отходов

Жители Сургута заметили пропажу контейнера для раздельного сбора пластиковой тары возле жилых домов по улице Привокзальная, 16/1. Как рассказал горожанин Сергей К., другой такой контейнер находится далеко и постоянно переполнен. Об этом он написал в комментариях под постом главы города Максима Слепова в соцсетях.

«По какой причине его убрали? Теперь пластиковую тару можно просто в обычные контейнеры выбрасывать, не заморачиваясь в части экологии? Тот что остался, постоянно забит и совсем в другой стороне, достаточно далеко», – написал сургутянин.

В администрации города пояснили, что дополнительные контейнеры для пластика устанавливать пока не планируют. Причина – прекращение реализации проекта по раздельному сбору пластиковых отходов компанией «КомТрансАвто».

«В связи с прекращением ООО «КомТрансАвто» реализации собственного проекта по раздельному сбору пластиковых отходов, установка дополнительных контейнеров для пластика на территории многоквартирных домов (МКД) в ближайшее время не представляется возможной», – ответили в мэрии.

При этом власти напомнили, что в городе продолжают работать экопункты «Югра Собирает», где принимают вторсырье, в том числе пластик. Адреса пунктов размещены на официальном сайте администрации Сургута.

Однако такой вариант не устроил горожан. Сергей К. отметил, что не все готовы носить пластик на значительные расстояния, и в итоге отходы будут выбрасывать в обычные контейнеры.

«Тогда зачем вы говорите об экологических программах города если судя, по вашим словам, «реализации собственного проекта по раздельному сбору пластиковых отходов» ... «не представляется возможной». А ведь вроде как была муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы». Или оную уже отменили?», – задался вопросом житель.

В ответ власти уточнили, что для полноценного раздельного сбора отходов необходима не только установка контейнеров, но и инфраструктура для дальнейшей переработки:

«В настоящее время на территории города отсутствуют объекты по обработке, утилизации и обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Организация раздельного накопления отходов на территории города будет осуществлена после введения в эксплуатацию объекта «Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского района».

По данным мэрии, строительством полигона занимается округ, а ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – 2028 год.