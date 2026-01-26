16+
​Жительницу Сургута отправили в СИЗО за участие в мошенничестве с подростком в Красноярске

Суд в Красноярске арестовал сургутянку по делу о мошенничестве

​Жительницу Сургута отправили в СИЗО за участие в мошенничестве с подростком в Красноярске
Фото и видео: Прокуратура Красноярского края / t.me

В Красноярске суд заключил под стражу 18-летнюю жительницу Сургута, которую подозревают в мошенничестве с похищением денег из семейных сейфов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

«В январе 2026 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, склонили 14летнего красноярца похитить деньги из семейных сейфов. Они вышли на подростка через интернет и по мобильной связи, ввели его в заблуждение, убедив, что он якобы помогает родным. Подросток, находясь под их влиянием, сообщил мошенникам, что дома хранятся крупные суммы денег и ценности. Организаторы предложили ему передать имущество своему посреднику. Для этого из Сургута в Красноярск прибыла 18летняя студентка, которой оплатили поездку. Девушка приехала в дом, где вместе с подростком с помощью дисковой пилы и кувалды вскрыла сейфы и похитила наличные деньги в рублях, долларах и евро на общую сумму не менее 2,5 млн рублей», – указали в сообщении.

Часть денег – 31 тысячу рублей – сургутянка оставила себе. Остальные средства, по данным следствия, она передала неизвестному мужчине у ресторана «Север» на улице Ленина.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

В суде прокурор настаивал на заключении подозреваемой под стражу, указав, что у нее нет жилья в Красноярске и документов, удостоверяющих личность. Также, по мнению обвинения, она может скрыться, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей.

Суд согласился с этими доводами и отправил девушку в СИЗО на один месяц и 27 дней – до 22 марта 2026 года. Расследование продолжается, правоохранители ищут других участников преступления и похищенные деньги.


Сегодня в 14:10
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:28
Как и следовало ожидать сургутская 18- летняя студентка оказалась в СИЗО города Красноярска на два месяца. Никогда такого не было. Чтобы вот так, приехать за тысячи км «с дисковой пилой и кувалдой» из Сургута в Красноярск и с неизвестным ей 14-летним подростком в его коттедже разбомбить три сейфа! Не верю! Физически вскрыть такие сейфы, подросткам сути детям с помощью «болгарки» и кувалды трудно, практически невозможно. Тем более, что шум мог бы привлечь других обитателей коттеджа, охрану или соседей. Впрочем, эффект «Сургут-Красноярск» следует ещё изучить и принять меры против такого рода мошенников, которые стали манипулировать подростками, а на самом деле детьми. Одно дело пенсионеры. А тут дети!

