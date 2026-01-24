16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  75,9246   EUR  89,0589  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?
Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Четыре операции до рождения: врачи Сургута спасли жизнь ребенку

В Сургуте врачи предотвратили внутриутробную гибель ребенка

​Четыре операции до рождения: врачи Сургута спасли жизнь ребенку
Фото: Лариса Белоцерковцева / vk.com

Врачи Сургута спасли ребенка с тяжелой гемолитической болезнью, возникшей из-за резус-конфликта. Беременность женщины ранее уже заканчивалась трагически по той же причине, поэтому после переезда в Югру она с самых ранних сроков находилась под наблюдением специалистов Центра охраны материнства и детства, рассказала президент медучреждения Лариса Белоцерковцева.

Будущая мама начала наблюдаться у врачей уже с седьмой недели беременности. Ее вели специалисты клинико-диагностической лаборатории, акушеры-гинекологи и команда ультразвуковой диагностики.

«️Важно отметить, что до этой беременности профилактика с введением антирезусного иммуноглобулина не проводилась. У плода развилась тяжелая гемолитическая болезнь. В настоящее время единственным доказанным и эффективным методом лечения этого состояния является внутриутробное переливание донорской крови плоду», – написала Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

Врачи Центра провели четыре сложнейшие операции – первую на сроке 19 недель, когда плод весил всего 280 граммов, последнюю – на 29-й неделе беременности. Все вмешательства выполнялись под строгим ультразвуковым контролем.

«В вену пуповины плода вводились специально подготовленные «отмытые эритроциты» донора. Помощь в подготовке компонентов оказывали коллеги Сургутской станции переливания крови и наши трансфузиологи. Объем инфузии рассчитывался с максимальной точностью, исходя из показателей крови и веса малыша», – добавила президент Центра.

Внутриутробные переливания позволили остановить развитие тяжелой анемии, гипоксии и сердечной недостаточности, а главное – предотвратить внутриутробную гибель ребенка.

После всех этапов лечения беременность удалось сохранить. Сейчас мама и малыш уже выписаны и находятся дома.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:22, просмотров: 243, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 435
  2. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 312
  3. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 290
  4. ​В сильные морозы сургутянам лучше отказаться от прогулок – совет ученого ПНИПУ 285
  5. ​В Сургуте появилось новое ограждение вдоль Югорского тракта 280
  6. ​Врачи Сургута экстренно прооперировали 94-летнюю участницу Великой Отечественной войны 255
  7. ​Четыре операции до рождения: врачи Сургута спасли жизнь ребенку 243
  1. Туроператоры Югры презентовали три новых маршрута 2165
  2. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 2108
  3. За новогодние выходные через аэропорт Сургута прошли больше 85 тысяч пассажиров 2006
  4. Жители Сургута увидели северное сияние прямо в черте города 1918
  5. Два человека погибли при пожаре на производственной базе в Сургуте. Прокуратура начала проверку 1862
  6. В Югре суд взыскал с бывшего силовика 1,4 млн рублей за то, что тот получал северную пенсию, переехав в другой регион 1809
  7. ​СМИ: девелопер «Самолет» получил разрешение на застройку НТЦ Сургута, но сроки начала работ остаются неизвестными 1757
  8. ​Прорубь под вопросом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1744
  9. ​Чипнут всех 1738
  10. ​38 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса? 1674
  1. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 7757
  2. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 6754
  3. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 6671
  4. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 6577
  5. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6344
  6. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 6216
  7. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 5883
  8. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5782
  9. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 5571
  10. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 5515

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика