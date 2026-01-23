Под Сургутом появится скульптурная композиция «Николай II с семьей»

В Белом Яру Сургутского района на территории строящегося храма в честь Казанской иконы Божией Матери установят скульптурную композицию «Николай II с семьей». Об этом сообщил Telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Как отмечается в сообщении, памятник появится у нового храма, строительство которого вышло на завершающую стадию. Объект возводят в исторической локации — на месте первой пристани, которую в 1881 году посетил будущий император Николай Романов.

Инициативу увековечить память об этом событии, уточняется, в прошлом году предложил губернатор Югры Руслан Кухарук во время визита в муниципалитет. В этом году на территории храма планируют установить скульптуру.

Памятник выполнят из бронзы, его высота составит около трех метров. Застройщик уже согласовал художественное решение с церковными структурами и изготовителем. Помимо храма и скульптуры, на территории планируют построить Дом причта и церковную лавку.