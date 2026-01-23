Югорчанам объяснили, почему в автобусах может быть довольно прохладно

В соцсетях в Югре вновь обсуждают температуру в общественном транспорте после истории в Сургуте, где пассажирка пожаловалась губернатору на холод в салоне. Проверка показала, что в автобусе было +12 градусов, и специалисты подтвердили: это соответствует нормативу, сообщили в «Стройкомплексе Югры».

Как поясняется, для городских автобусов минимальная температура в салоне составляет не ниже +12 градусов. Отопление должно работать, если среднесуточная температура на улице опускается ниже +5. В качестве причин, почему в автобусе не поддерживают «домашние» +22…+24, приводятся частое открывание дверей на остановках, а также риск резкого перепада температур: при выходе с мороза в сильно нагретый салон человек может вспотеть, а затем переохладиться на улице.

Для междугородних рейсов законный минимум такой же — +12 градусов, однако для дальних поездок перевозчики обязаны поддерживать более комфортный режим: целевая температура по контрактам обычно составляет +18…+22 градуса. Для пригородных маршрутов ориентир — +14…+15 градусов. В материалах также указано, что даже при соблюдении нормы в салоне не должно быть сквозняков: если из закрытой двери или люка дует холодный воздух, это расценивается как нарушение герметичности кузова.

Отдельно перечислены признаки, при которых пассажирам рекомендуют фиксировать нарушение: если изо рта идет пар и окна покрываются льдом изнутри, это означает, что температура в салоне ниже +10 градусов. В таком случае советуют сфотографировать или записать госномер автобуса и номер маршрута, отметить дату и время поездки, после чего обратиться в диспетчерскую перевозчика или в администрацию города (отдел транспорта). В «Стройкомплексе Югры» подчеркнули, что комфорт в транспорте связан с вопросами безопасности.