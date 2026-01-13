В Сургуте умер 97-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Сургуте умер ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Иван Павлович Шабалин. 19 января ему бы исполнилось 98 лет, сообщает администрация города.

В годы войны Иван Павлович был ребенком, однако трудился в вагонном депо — вместе со взрослыми он восстанавливал поезда, пришедшие с фронта, и возвращал их в строй. После войны участвовал в восстановительных работах, отмечая, что всю жизнь прожил «со страной и для страны», разделяя с ней и личные, и общие испытания.

После войны ветеран окончил Горьковский инженерно-строительный институт имени Чкалова. В Сургут он переехал в 1982 году и до выхода на пенсию работал начальником управления капитального строительства.

Прощание с Иваном Павловичем Шабалиным состоится 15 января в 11:00 в зале прощаний на улице Энергетиков.