Власти Сургута передали полиции видео кражи Лиса-нефтяника

В Сургуте неизвестные похитили бронзовую скульптуру Лиса-нефтяника, установленную на Аллее Славы по улице 60 лет Октября. Кража произошла в рождественский вечер, рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе администрации Сургута.

«8 января работниками МКУ «Лесопарковое хозяйство» при уборке территории на Аллее Славы по улице 60 лет Октября была обнаружена пропажа лиса «Лис Сургут – это промышленность и нефтяной край». Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что фигура была похищена 7 января в вечернее время суток», – указали в сообщении.

Власти города уже обратились в правоохранительные органы с заявлением о хищении. Силовикам также передали записи с камер наружного наблюдения.

Напомним, серия из семи бронзовых лисят появилась в Сургуте в конце декабря. Скульптуры установили в разных частях города – возле СурГУ, Свято-Троицкого собора, Мемориала Славы, на площади Советов и в других знаковых местах.