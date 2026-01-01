16+
Последний проблемный дом в Сургуте достроен — более 300 семей получат ключи в скором времени

В Сургуте завершено строительство ЖК «Уютный»

Последний проблемный дом в Сургуте достроен — более 300 семей получат ключи в скором времени
Фото t.me/stroyka_ugra

В Сургуте ввели в эксплуатацию дом №2 в жилом комплексе «Уютный», который ранее относили к проблемным объектам для дольщиков, сообщает «Стройкомплекс Югры». Дом расположен на перекрестке улиц Крылова и Билецкого. У объекта указан официальный почтовый адрес: улица Семена Билецкого, 5/1. В доме четыре секции, 18 этажей и 370 квартир.

Отмечается, что ввода дома ожидали более 300 семей дольщиков. Строительство затянулось с 2017 года после банкротства первоначального застройщика. Весной 2023 года завершением объекта занялся окружной Фонд защиты прав дольщиков — на тот момент здание было возведено до уровня восьмого этажа и оставалось без окон и коммуникаций. В мае 2025 года на площадку вышел новый подрядчик — ООО «Квартал» (Ханты-Мансийск).

В сообщении подчеркивается, что строителям пришлось не только достраивать дом, но и устранять недочеты, оставленные предыдущими исполнителями, параллельно приводя в порядок документацию. Также отмечается, что дольщики следили за ходом работ и поддерживали связь с Фондом защиты прав дольщиков. По поручению губернатора Югры в постоянном диалоге с людьми находился заместитель губернатора Азат Ислаев.

Передача квартир собственникам и выдача ключей запланированы уже в 2026 году.


01 января в 10:39
