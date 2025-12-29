В Сургуте прокуратура отреагировала на сообщения о замерзающих жителях

Прокуратура Сургута провела проверку по публикации о нарушениях законодательства при организации транспортного обслуживания населения. Как сообщили в ведомстве, речь шла об отсутствии отопления и несоблюдении температурного режима в салонах отдельных автобусов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки по маршрутам города.

Проверка показала, что в ряде автобусов температурный режим в салонах действительно не соблюдался. В связи с выявленными нарушениями прокурор Сургута внес представление в адрес генерального директора организации-перевозчика. Представление рассмотрели и удовлетворили.

В прокуратуре отметили, что после принятых мер нарушения устранены: отопительные приборы привели в работоспособное состояние, с водителями автобусов провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения температурного режима в салонах.

Кроме того, прокуратура Сургута проводит проверку по факту ненадлежащей подачи электроснабжения в садовом товариществе «Рябинушка». Поводом стал сигнал в социальных сетях, согласно которому жители остались без надлежащего электроснабжения. Надзорное ведомство даст оценку деятельности сетевой организации и проконтролирует вопрос перерасчета платы за коммунальную услугу. По итогам проверки будет принят комплекс мер реагирования.