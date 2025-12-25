Врачи Сургута стабилизировали состояние ребенка с диабетом первого типа

В Сургуте 11-летняя девочка после перенесенной ОРВИ начала резко терять вес, испытывала сильную жажду, слабость и практически отказалась от еды. С ухудшением состояния ребенка доставили в Центр охраны материнства и детства, где врачи диагностировали манифестный сахарный диабет первого типа, рассказала президент медучреждения Лариса Белоцерковцева.

«Она сдала анализы в поликлинике и ждала результаты. Состояние ухудшалось. Вызванная бригада скорой медицинской помощи констатировала критически высокий уровень глюкозы в крови – 34 ммоль/л. В нашем Центре у девочки был диагностирован манифестный сахарный диабет первого типа. Для этого заболевания характерны симптомы, которые наблюдались у пациентки: слабость, жажда, похудение, частое мочеиспускание. Отмечу, часто инфекционные заболевания, такие как ОРВИ, могут стать триггером дебюта диабета», – рассказала Белоцерковцева в своих соцсетях.

На момент поступления в Центр уровень глюкозы у девочки достиг 40 ммоль/л, состояние осложнялось сильным обезвоживанием и тяжелым метаболическим ацидозом. Ребенка экстренно перевели в отделение детской реанимации, где начали интенсивное лечение – восполнение жидкости, коррекцию водно-электролитного баланса, снижение уровня сахара и нормализацию обмена веществ.

Благодаря своевременной помощи уже в течение суток состояние девочки удалось стабилизировать. Сейчас она переведена в педиатрическое отделение. Врачи подбирают дозу инсулина и проводят обучение ребенка и родителей в рамках «школы диабета».