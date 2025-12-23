В Сургуте пройдет акция по переработке натуральных новогодних елок

В Сургуте вновь пройдет акция по переработке новогодних елей. В 2026 году горожане смогут сдать отслужившие деревья с 4 по 31 января. Организатором традиционной экологической кампании выступает АО «Полигон-ЛТД», сообщает администрация города.

Каждый год в России покупают более 1 млн натуральных новогодних деревьев — это около 3 тыс. тонн потенциальных отходов. После праздников ели и сосны нередко оказываются у контейнерных площадок, затрудняют работу спецтехники и отправляются на захоронение. На полигонах древесина выделяет в атмосферу 13–20 кг углекислого газа и метан, усиливающий парниковый эффект и повышающий риск возгораний. При этом натуральные деревья могут быть вторично использованы в благоустройстве, сельском хозяйстве и животноводстве.

Собранные в рамках акции деревья АО «Полигон-ЛТД» измельчит в щепу на специальном оборудовании. Затем щепу передадут Сургутскому ботаническому саду, а также в приюты для собак и в конюшни. Хвойная щепа используется как мульча: она помогает сохранять влагу в почве, защищает её от перегрева летом и от вымерзания зимой, а также подходит для настила в вольерах.

В 2026 году в Сургуте будут работать два пункта приема елей:

проспект Набережный, 5, стр. 2 — площадка у пункта приема «Птичка» (напротив входа);

ул. 30 лет Победы, 21/3 — парковка у «СпортЗавода».

Уточнить режим работы пунктов можно по телефону 8-932-248-45-52 или на официальной странице организаторов во «ВКонтакте». Жителям напоминают: сдав елку на переработку, они помогают снизить нагрузку на полигоны и поддержать экологические инициативы в городе.