Участник СВО и мама погибшего бойца открыли этно-кафе в Белом Яре

В Сургутском районе реализовали первый проект муниципальной бизнес-лаборатории «СВОе дело». В Белом Яре открылось этно-кафе, созданное участником специальной военной операции Рифатом Зайнетдиновым и матерью погибшего бойца Лилией Бикбулатовой. Об этом в своих соцсетях рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Изначально его создатели – участник специальной военной операции Рифат Зайнетдинов и мама погибшего воина Лилия Бикбулатова – развивали разные идеи. Рифат планировал открыть инклюзивный фитнес-клуб в Белом Яре, а Лилия – этно-кафе в Лянторе. В результате они объединили усилия и запустили ресторанный бизнес в Белом Яре. Решающую роль в этом решении сыграл многолетний опыт Лилии в кулинарии», − написал он.

Сегодня новое кафе уже принимает посетителей. В меню − блюда татарской и башкирской кухни, а также услуги по проведению банкетов. В дальнейшем владельцы планируют расширить ассортимент и запустить собственное производство хлеба и выпечки. От идеи спортивного центра предприниматели также не отказались − ее намерены реализовать в перспективе, отметил Трубецкой.

Бизнес-лаборатория «СВОе дело» была запущена администрацией Сургутского района совместно с Инвестиционным агентством муниципалитета. Она ориентирована на участников специальной военной операции и членов их семей и предполагает сопровождение на всех этапах.

«Кроме знаний в сфере предпринимательства, участникам доступна поддержка на всех этапах реализации проекта. Лучшие выпускники потока, в их числе Рифат и Лилия, приняли участие в бизнес-интенсиве «Югра – Москва: бизнес-мост», где смогли перенять опыт столичных предпринимателей», − добавил глава района.

Напоминаем, в ходе обучения в Москве предприниматели получили советы от экспертов крупных маркетплейсов, банков и ведущих предприятий, а также побывали в инновационном центре «Сколково» и особой экономической зоне «Технополис Москва».