ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Вы хотели бы купить новый автомобиль европейского производства (БМВ, Мерседес, Ауди и пр.), если бы цена на него снизилась?
Комментировать
0
Должна ли РПЦ стремиться запрещать квадроберов и другие молодежные субкультуры?
Комментировать
0
​В Сургуте вырос поток юных пациентов

Педиатры Сургута назвали самые частые детские заболевания

​В Сургуте вырос поток юных пациентов
Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства / vk.com

За девять месяцев 2025 года в Сургуте значительно выросла нагрузка на педиатрическую службу: только детское приемное отделение за это время приняло около 11 тысяч маленьких пациентов, что более чем на 30% превышает показатель прошлого года. Промежуточными итогами работы детских отделений поделился Центр охраны материнства и детства.

«Педиатрическое отделение №1, специализирующееся на пульмонологическом, неврологическом, гематологическом, токсикологическом профиле, приняло порядка 1 000 пациентов. Среди основных диагнозов: бронхиальная астма, аллергическая крапивница и ангионевротический отек, атопический дерматит, геморрагический васкулит, анемия, эпилепсия, головные боли, дцп», – указали в сообщении.

В педиатрическом отделении №2 медицинскую помощь получили более 750 детей – лидируют гастроэнтерологические заболевания, далее идут эндокринологические проблемы и нефроурологические патологии.

В отделении №3 было пролечено свыше 600 детей, еще 320 прошли курс реабилитации.

Серьезная нагрузка пришлась и на отделение катамнеза – за год оно оказало помощь более 8 300 детям. Из них около 2 000 были приняты впервые, а 286 малышей – недоношенные, которые требуют особого наблюдения.


Сегодня в 16:15
	NULL

	NULL

