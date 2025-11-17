Завершена третья выставка «Модные товары Сургута»

В Сургуте в третий раз развернулась выставка «Модные товары Сургута», объединившая почти 60 местных товаропроизводителей, дизайнеров, мастеров и ремесленников. Организаторами выступили администрация города Сургута, агентство моделей «Top Fashion Service» и ТРЦ «Сургут Сити Молл». Цель проекта — поддержка городской предпринимательской инициативы, продвижение локальных брендов и расширение их рынка сбыта. Как отмечают в мэрии, формат «выставка + подиум + ярмарка» позволяет молодым и действующим маркам не только продемонстрировать коллекции широкой аудитории, но и протестировать спрос, получить обратную связь и новые контакты — от поставщиков до потенциальных инвесторов.

Выставку посетил глава города Максим Слепов. Он осмотрел стенды, познакомился с продукцией и пообщался с предпринимателями, подчеркнув вклад мастеров и модельеров в местную экономику: «Сургут всегда был законодателем моды. Здесь большое количество молодежи, которая хочет выделяться и иметь аутентичные вещи, связанные с Сургутом и Югрой. Думаю, это стало основным триггером для развития данной индустрии. На первой выставке было представлено всего порядка 10 сургутских брендов, во второй раз присоединились уже около 20, а сейчас – 30 торговых марок. Модная одежда и аксессуары представлены уже не только в Сургуте, но и за его пределами. Три сургутских предпринимателя, участника выставки, уже открыли собственные магазины, еще шесть реализуют свою продукцию на маркетплейсах и продают ее уже по всей России».

Три десятка дизайнеров и модельеров представили на подиуме мужские и женские линейки, спортивные капсулы и детские коллекции, аксессуары ручной работы. Профессиональные модели показали яркие образные решения, а ведущие стилисты рассказали о сочетаниях фактур, особенностях северного колорита и трендах на локальную айдентику в одежде и украшениях. Для посетителей подготовили тематические мастер-классы по конструированию, кастомизации, базовым технологиям трикотажа, уходу за изделиями. Атмосферу события поддержали творческие коллективы города — музыкальные и театральные номера стали естественной частью подиумной программы.

О единстве модной темы и городской идентичности говорили и участники ярмарки. «Мы работаем чуть больше года и создаем коллекцию трикотажных изделий: футболки, свитшоты, брюки. В наших узорах и надписях стараемся отразить любовь к родному городу, сургутским закатам, северному сиянию, мостам и нашей ягоде – бруснике. Например, человек уезжает из Сургута, но может взять с собой его частичку. Наши футболки уже уехали в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и даже за границу. Огромная благодарность Администрации города за всестороннюю поддержку и возможность показать себя, а также принять участие в выставках и фестивале «Платформа 5200», – поделилась сооснователь бренда «Счастье Твое» Юлия Федянина.

Помимо подиума, на площадке развернулись торговые ряды местных мастеров и ремесленников. Горожанам предложили сувениры ручной работы, текстиль и изделия из дерева, авторские игрушки, травяные сборы и чаи, кондитерские изделия, растительные масла, микрозелень и безглютеновую выпечку. Свои товары представили почти 30 предпринимателей, дополнив модную составляющую выставки широким спектром локальных продуктов и хендмейда.

Выставка прошла в связке с фестивалем «Платформа 5200», объединяющим представителей бизнеса, творческих сообществ, образовательных и культурных организаций. Администрация Сургута сообщает, что поддержка предпринимательских инициатив остается одним из приоритетов муниципальной политики. На субсидии для бизнеса в разных сферах в городском бюджете предусмотрено более 65 млн рублей, из них около 40 млн — на компенсацию уже произведенных затрат. Получателями могут стать предприниматели, работающие в производственной и социальной сферах, а также в туризме, ИТ и научных разработках.

При поддержке Администрации Сургута