16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,8861   EUR  93,3848  

Новости

Больше новостей
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Вы готовы для своего автомобиля заказать «красивый» номер за соответствующий взнос государству:
Комментировать
0
Поддерживаете ли вы идею продажи «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги»?
Комментировать
0
Как вы относитесь к идее заменить согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами?
Комментировать
0
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте медики прооперировали 92-летнюю пациенту с опасным переломом

В Сургутской травмбольнице прошла сложнейшая операция у 92-летней женщины

В Сургуте медики прооперировали 92-летнюю пациенту с опасным переломом
Фото Депздрава Югры

В Сургутской травматологической больнице успешно прооперировали 92-летнюю пациентку с нестабильным диафизарным переломом плечевой кости — травмой, особенно опасной в старческом возрасте. Медики отказались от консервативного лечения, которое предполагало бы длительную иммобилизацию под массивной гипсовой повязкой и повышенные риски осложнений, и выбрали малоинвазивную операцию — интрамедуллярный остеосинтез.

Во внутренний канал кости установили металлический штифт для стабильной фиксации отломков. «Главная цель — стабилизировать кость и устранить боль. Это особенно важно для пожилого человека, ведь длительные болевые ощущения могут привести к декомпенсации функций организма. После операции покой руки требуется только на раннем этапе, затем постепенно восстанавливаются движения. Даже если ресурс организма не позволит полностью срастить перелом, конечность останется рабочей», — рассказал врач-травматолог-ортопед Артём Мещеряков.

Анестезиологи применили проводниковую анестезию — метод, при котором обезболивается только оперируемая конечность, что снижает нагрузку на организм. В больнице отмечают, что имеют значительный опыт ведения пациентов пожилого и старческого возраста с учётом сопутствующих заболеваний и индивидуальных особенностей.

В клинике подчёркивают: сам по себе возраст 90+ лет не является противопоказанием к оперативному лечению — ключевое значение имеет общее состояние пациента. Медики напоминают родственникам о необходимости регулярных визитов к врачу, соблюдения схемы терапии, а также о мерах профилактики травм — обеспечении безопасности в доме и сопровождении на улице в тёмное время суток или при гололёде.


нравится (1) не нравится (0)
31 октября в 16:46, просмотров: 1134, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
31 октября в 19:21
В Югре проживает более 402-х тысяч пенсионеров, в том числе более 302-х тысяч неработающих. В Сургуте - 140 тысяч пенсионеров или, каждый третий житель города, при этом старше 60 лет в городе - 90 тысяч человек, 5500 - старше 80 лет. Такая статистика накладывает необходимость развития города с учетом этой особой и значительной группы населения, требующей особой градостроительной среды. Понятно, что маломобильных граждане в фокусе внимания: пандусы, лифты, аппарель в автобусах и прочие средства для маломобильных граждан стали привычными на улицах и в общественных зданиях. Но для остальной массы пенсионеров старшего возраста главная городская опасность - гололед. Прошли времена, когда средний возраст Сургута был - 26 лет. Сегодня согласно статистике на 2025 год средний возраст Сургута - 41 год. Постарел город. Поэтому для среднего жителя Сургута необходимы не новые дороги, которых и так достаточно, а безопасные пешеходные тротуары, современный городской общественный транспорт, обновлённая культурная инфраструктура в виде новых театров, музеев, библиотек, картинных галерей, киноцентров, досуговых центров, нацеленных на людей среднего и старшего возраста. Однако, несмотря на старение жителей города и округа, упор по прежнему ставится на развитие спортивных сооружений в городах Югры. Спортсооружения по прежнему предназначены для юниоров и молодежи старше 23 лет, включая подготовку спортсменов высоких достижений. Почти 48 миллиардов рублей на предстоящие 3 года заложены в бюджет Югры на развитие спорта. А тем временем, жители городов при гололеде ломают руки-ноги и окружной травмоцентр испытывает традиционно перегрузку в осенне-зимний период. При этом хирурги Травмоцентра проводят сложные операции, как высокотехнологичные малоинвазивные операции с применением остеосинтеза и локальной анестезии на уровне лучших мировых и российских центров ортопедии и травматологии. Респект и уважение хирургам Сургутского окружного травматологического Центра!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Александр Иванов: «Память о репрессированных живет, пока звучат их имена» 676
  2. Зарплаты айтишников в России выросли — в среднем они зарабатывают почти 150 тысяч 648
  3. ​Генпрокуратура подала новый иск к Бикову, Боброву и Чемезову: требует передать государству доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде 415
  4. Штрафовать тех, кто штрафует: в Госдуме предложили наказывать ГАИ за неверные протоколы с камер 279
  5. ​Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников – инструкция от Центробанка 237
  6. ​Торжественный вечер в филармонии открыл череду концертов, выставок и спортивных событий ко Дню народного единства в Сургуте 203
  7. Ученые назвали самое длинное слово русского языка – в нем 55 букв 199
  8. ​В Сургуте ночью 18 ноября отключат воду на нескольких улицах из-за ремонта гидранта 159
  9. ​Коротко о Думе – парковка у кардиоцентра, ремонт спортивных сооружений и строительство школы и садика в 35А микрорайоне 110
  1. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 3353
  2. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 2591
  3. ​В ожидании рампы 2543
  4. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 2293
  5. Суровые прогнозы Центробанка 1769
  6. Администрация Сургута предложила построить многоуровневый паркинг возле одного из крупных медучреждений города 1757
  7. ​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога 1700
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 1638
  9. Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют) 1615
  10. Власти Югры планируют вдвое поднять транспортный налог на популярный сегмент автомобилей 1568
  1. Погуляем, поедим 11893
  2. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 7494
  3. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6685
  4. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 6510
  5. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 6042
  6. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 5589
  7. ​Покоривший стихию 5398
  8. ​Время, вперед! 5122
  9. ​Великая трагедия и возрождение города 4709
  10. ​20 лет ожидания: школу в 5А микрорайоне Сургута обещают построить к 2028 году 4373

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика