Более 200 сургутян вновь вышли на акцию по высадке деревьев

В Сургуте продолжается масштабная экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев». На улицах города появились новые деревья — яблони, ели и рябины. Очередной этап озеленения прошел на проспекте Мира, улицах Университетской, Захарова, Геологической и Каролинского, сообщает администрация Сургута.

В мероприятии приняли участие более 200 жителей, среди них — учащиеся лицея имени генерал-майора В. И. Хисматулина, которые вместе с родителями высаживали деревья на проспекте Мира.

«Деревья важны, они улучшают воздух, радуют нас, а для насекомых и птиц служат домом. Сам посадил ели. Потом буду приходить на это место и ухаживать за деревьями», — рассказал ученик лицея Денис Нигматуллин.

Акция проходит в Сургуте ежегодно осенью. В этом году она стартовала 23 сентября и продлится до 18 октября. С начала кампании в городе уже высажено более 280 деревьев — яблони, рябины, клены, ели и сосны.

«Подход к озеленению Сургута изменился по поручению главы города Максима Николаевича Слепова. Сейчас делаем акцент на хвойные породы, чтобы наш город круглый год оставался зеленым. Ежегодно в акции активное участие принимают структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения и неравнодушные сургутяне. В период с 2024 года и по сегодняшний день высажено порядка 1200 деревьев — более 500 лиственных пород и более 650 хвойных», — отметила исполняющая обязанности директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина.

Жители города могут внести свой вклад в озеленение Сургута. Для участия в акции необходимо обратиться в МКУ «Лесопарковое хозяйство» по телефону 8 (3462) 95-80-27.