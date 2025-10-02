В Сургуте открылся XIII Международный фестиваль искусств «60 параллель»

В Международный день музыки, 1 октября, в Сургуте стартовал XIII Международный фестиваль искусств «60 параллель». Открыл его музыкально-литературный спектакль-концерт «Рахманинов. Письма без ответа…», который прошел в зале филармонии при полном аншлаге.

В этот вечер композитора представили не только как признанного пианиста и дирижера, но и как человека, чья судьба переплетена с трагическими событиями ХХ века.

«Готовили тексты, собирали из архивов, все просмотрели. Конечно, это выжимки, не все, что есть. Но мы постарались создать ту линию жизни, которая рассказывала бы о Рахманинове как о человеке с сомнениями, слабостями, пристрастиями. Когда мы думаем о великих композиторах, обычно не понимаем, какая была у них жизнь. Но мы постарались подойти к этому… И, конечно, в сочетании с его совершенно гениальной и несравнимой ни с чем музыкой», − поделился пианист Александр Кашпурин, исполнивший произведения Сергея Рахманинова вместе с симфоническим оркестром Сургутской филармонии.

По его словам, особенно эмоциональным моментом стал отрывок о страхе смерти, в котором прозвучала пятая прелюдия из 32 опуса.

«Есть очень важный для нас отрывок про смерть. Про то, как он говорит, что страшно боится смерти. И в этот момент звучит пятая прелюдия из 32 опуса, которая, на мой взгляд как музыканта, как раз повествует о том, как прекрасна вечность, как она невообразимо красива. <…> И тут мы видим его смелость жить как художник. У него были страхи как у нас, но в музыке он заглядывал в такие дали, которые скрыты от нас − обычных людей», − добавил Кашпурин.

Артисты Лаура Пицхелаури и Артур Ваха озвучили не только мысли самого композитора, но и слова его близких, друзей и современников − от жены Натальи Сатиной до Шаляпина, Чехова, Льва Толстого и Станиславского.

Художественный руководитель филармонии и фестиваля Яков Черняк подчеркнул, что за 13 лет «60 параллель» не просто укрепилась в гастрольной сетке, но и заняла особое место в культурной карте страны.

«Весь мир переживает различные этапы своего развития. Предлагаемые обстоятельства диктуют большее или меньшее количество участников. Например, я только что приехал из Санкт-Петербурга с форума объединенных культур. Это сейчас БРИКС. Новые лица, потрясающие. Вы сейчас недавно видели «Интервидение», совершенно другие страны. И это очень интересно. Поэтому мы знакомимся с миром в новом обличье, с новыми предложениями. Мы вновь ведем переговоры с нашими друзьями из различных стран. И, конечно, на нашем фестивале будет наш друг − Белоруссия», − отметил он.

В перспективе − расширение географии. Черняк подтвердил, что идут переговоры с финно-угорскими странами, с Венгрией, Фарерскими островами, Данией.

«Но все равно зиждемся на определенных моментах, связанных с обязательными вещами. Я их тоже разделяю. Культурный код, традиционные ценности, ну и так далее», − заключил художественный руководитель.

Завершая разговор, Черняк выразил уверенность, что и в этом году фестиваль пройдет с успехом:

«Сегодня аншлаг. Билеты на спектакль «Рахманинов. Письма без ответа…» были раскуплены полностью. В ближайшие дни − выступление потрясающего коллектива Юрия Медяника, где будут звучать каверы от Вивальди до современных хитов. Продано уже две трети билетов, но, как всегда, за последние дни будет наплыв».

О масштабности события высказался заместитель главы города Владимир Фризен:

«Я думаю, сегодняшнее событие как минимум российского масштаба. Это уже традиционно, ожидаемо. Жители Сургута, ближайших городов, поселков ждут этого яркого события. Сюда съезжаются именитые, не только российские, музыканты. И так повелось, что именно в День музыки состоится открытие фестиваля «60 параллель». Из года в год каждое открытие не похоже на предыдущее», – подчеркнул он.

Напоминаем, что Международный фестиваль искусств «60 параллель» подготовил насыщенную программу:

4 октября − Юрий Медяник и Emotion Orchestra с программой «Вивальди. Времена Танго»;

4 ноября − ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии»;

14 ноября − квинтет EL LOBO PROYECTO с вечерним концертом фламенко;

19 ноября − проект Tribute to Pink Floyd с участием виолончелиста Дениса Шаповалова;

3 декабря − сольный концерт заслуженной артистки России Нины Шацкой с программой «От зари до зари»;

10 и 11 декабря − спектакль «Пиковая дама» Нижневартовского драмтеатра.