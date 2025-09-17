ЮТэйр запускает прямые рейсы из Сургута в Краснодар

Авиакомпания ЮТэйр объявила о запуске регулярных рейсов из Сургута в Краснодар. Полеты будут выполняться с 7 октября дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Вылет из Сургута запланирован на 09:35 с прибытием в Краснодар в 12:40. Обратные рейсы выполняются в те же дни: самолёт вылетает из столицы Кубани в 13:40 и приземляется в Сургуте в 20:30. В октябре стоимость билета в одну сторону начинается от 8999 рублей, но может изменяться в зависимости от спроса и других факторов.

Напомним, что аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября после более чем трёхлетнего простоя. С февраля 2022 года он был закрыт для гражданских перевозок по соображениям безопасности.

Сначала в Краснодар были запущены рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Красноярска и Уфы. К концу сентября восстановится и международная программа: полёты будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай.