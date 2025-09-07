Проект развития территории ядра центра Сургута поддержали студенты СурГУ

В Сургуте обсуждение комплексного развития территории ядра центра города получило отклик и среди студентов. Молодежь Сургутского государственного университета выразила поддержку проекту, предполагающему преображение кварталов вблизи учебного заведения, рассказали в городской администрации.

«Здесь стоят дома старые, деревянные. Жильцы данной территории должны получить более комфортные условия для проживания. Территория около университета должна быть облагорожена и переделана в территорию для молодежи, студентов и жителей города», – поделились своим мнением студенты СурГУ Алириза Алиев и Данила Прожерин.

Напомним, в рамках проекта КРТ в Ядре центра города предусмотрено благоустройство набережной реки Саймы и прилегающего пространства, строительство инженерной инфраструктуры, а также новых социальных объектов – детского сада и школы. Культурным акцентом будущего района станет «Театр актера и куклы «Петрушка».

Более подробно – читай в нашей «горячей теме».