В детских и молодежных центрах Сургута пройдут дни открытых дверей

В Сургуте стартуют дни открытых дверей в клубах и центрах МБУ «Вариант». Жителей города ждут встречи со специалистами и знакомство с направлениями работы учреждения. Гости смогут узнать, чем наполнится новый творческий сезон, выбрать подходящее занятие и получить консультацию.

Программа включает акции и мероприятия в разных районах города. Так, 6 сентября в 11:00 праздник пройдет в клубе «Югория», в 12:00 – в клубе «Факел», а в 14:00 – в молодежном центре на улице Просвещения. На следующий день, 7 сентября, акция «Не ведая преград» состоится в клубе «Юный геолог».

13 сентября двери откроют сразу несколько площадок: клубы «Горизонт», «Истоки», «Романтик» и «Югра». Завершит серию мероприятий 14 сентября молодежный центр технического моделирования «Амулет» акцией «Навстречу звездам».

Организаторы подчеркивают, что дни открытых дверей – это возможность не только выбрать кружок или секцию по душе, но и стать частью большой городской команды, где ценятся творчество, активность и желание развиваться.