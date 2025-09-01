Три человека получили травмы в ДТП на трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск»

Накануне, 31 августа, на трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск» пострадала семья из Сургута − мама и ее дочки. Они получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 15:00 на 785 км автодороги «Тюмень − Ханты-Мансийск», 53-летний водитель «УАЗ», поворачивая налево, где это запрещено, допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet». В результате автоаварии 35-летняя женщина (водитель Chevrolet) и ее дочки трех и шести лет получили травмы», − говорится в сообщении.

Всего за минувшие выходные на окружных дорогах зарегистрировали шесть ДТП, в которых девять человек получили травмы, в том числе два ребенка.