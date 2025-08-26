Новая объездная дорога в Сургуте свяжет кольцо у ГРЭС с Нефтеюганским шоссе

В Сургуте начнется строительство Восточной объездной дороги, которая свяжет кольцо у ГРЭС с Финским кольцом и обеспечит дополнительный выезд на Нефтеюганское шоссе. Аукцион на выполнение работ завершен: контракт на сумму более 4,25 миллиарда рублей получила компания «ЮВиС», рассказали «СургутИнформ-ТВ» в Управление капитального строительства Сургута.

Проект включает не только укладку дорожного полотна, но и масштабные инженерные работы. В том числе − строительство мостового перехода через железную дорогу.

«Много работ по этому объекту, как по инженерным сетям, так и в том числе по автодороге, так и по путепроводу, мостовой переход предусмотрен в объекте над железнодорожными путями. Он соединит «ГРЭСовское» кольцо и «Финское» кольцо. Появится дополнительная артерия у города, которая будет соединять дорогу от нового моста и выходить на Нефтеюганское шоссе», − поделился замдиректора по проектированию Управления капитального строительства Андрей Арменчу.

Работы стартуют уже в 2025 году − по контракту начало запланировано на 1 ноября. Завершить строительство планируют осенью 2028-го.