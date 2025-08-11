В Сургутском кожвендиспансере обновили холл ожидания для пациентов

В начале августа в амбулаторно-поликлиническом отделении Сургутского клинического кожно-венерологического диспансера закончился косметический ремонт холла ожидания. Теперь пациенты проводят время перед приемом в более уютной и комфортной обстановке, сообщает Депздрав ХМАО.

«В поликлинике стало светлее. Пациенты отмечают, что «как будто дышится легче». Я в свою очередь хочу отметить, что новое покрытие легко моется и не теряет своего вида при обработке дезинфицирующими средствами ‒ это повышает уровень инфекционной безопасности в учреждении», ‒ прокомментировал исполняющий обязанности заведующего поликлиникой Юрий Биро.

Модернизация медицинской инфраструктуры является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В прошлом году обновили все кабинеты приема, в этом ‒ холл ожидания, рассказала главный врач диспансера Ирина Улитина.

Поликлиника рассчитана на 147 посещений в смену, ведет дерматологический и венерологический прием взрослого и детского населения Сургута и Сургутского района, а также проводит дерматоскопическую диагностику для выявления онкозаболеваний кожи на ранних стадиях.