Как детей в Сургуте учат бережно относиться к окружающей среде

В Сургуте активно развивается экологическое просвещение среди детей. В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в течение 2024/2025 учебного года и летнего периода в образовательных учреждениях города было проведено более 1800 экологических уроков. Тематические занятия направлены на формирование бережного отношения к природе и вовлечение детей в экологическое движение.

Как сообщила главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и организации каникулярного отдыха департамента образования администрации Сургута Дарья Клищ, программа охватывает детей всех возрастов: «Все мероприятия экологической направленности, проводимые в рамках акции «Спасти и сохранить», объединены общей целью – приобщение молодого поколения к сохранению и бережному отношению к природе, ее ресурсам и биологическому разнообразию. В 2024/25 учебном году проведено более 1800 экологических уроков. В летний период организовано свыше 20 мероприятий с участием инспекторов Природнадзора Югры. Занятия разрабатываются с учетом возрастных особенностей и интересов детей».

Один из таких уроков прошел в детском саду «Югорка», где детям рассказали о последствиях загрязнения окружающей среды и важности повседневных экологичных привычек — бережного расходования воды, энергии, сортировки отходов. Дети активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились личным опытом.

Инспектор Сургутского управления Природнадзора Югры Юлия Сакович отметила значимость раннего вовлечения дошкольников в экологическое движение: «Воспитанники детских садов активно вовлечены в экологическое движение. Они охотно отвечают на вопросы и делятся интересными случаями из жизни: как ходят в лес с родителями, как сами просят взрослых убирать за собой отходы. Экологическое просвещение является одним из приоритетных направлений деятельности Природнадзора Югры. Наши инспекторы с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, рассказывая детям важные экологические темы».

Дети проявляют высокий интерес к темам защиты окружающей среды. Так, воспитанница детского сада «Югорка» Арина Казакова поделилась впечатлениями: «Нужно обязательно собирать мусор в лесу, потому что животные могут из-за него пострадать. Особенно опасно бросать стекло: если солнечный луч попадет на осколок, возможен пожар».

Кроме уроков, юные сургутяне вместе с родителями принимают участие в городских экологических акциях: сбор крышек, макулатуры, батареек, полиэтилена. Только в мае было собрано 345 кг батареек, а в рамках акции «#СдайПакет» — более 140 кг полиэтилена. Все передано в специализированные организации для безопасной переработки.

Экологическое воспитание в Сургуте не ограничивается стенами детских садов и школ — оно становится частью повседневной жизни молодых горожан и их семей, помогая формировать ответственное отношение к природе с раннего возраста.

Справка «НГ»:

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» проходит в Югре в 22-й раз. В этом году она стартовала 22 мая и завершится 23 сентября, и посвящена она сохранению биологического разнообразия. В рамках акции жители Югры смогут внести личный вклад в защиту природы: присоединиться к уборкам, посадкам деревьев, выпуску рыбы, а также к акциям «Сдавайте батарейки в Югре» и «Югра собирает отходы раздельно». Завершится акция марафоном «В мире с природой» – массовыми экологическими мероприятиями во всех 22 муниципалитетах округа.

