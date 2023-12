Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

16 декабря

Видеотрансляция сказки с оркестром «Снежная королева». Всероссийский виртуальный концертный зал

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Сказка с оркестром «Снежная королева» по мотивам одной из самых известных сказок Ганса Христиана Андерсена расскажет о маленькой девочке Герде, которая ради спасения своего друга Кая проходит очень долгий трудный путь, полный приключений и опасности, но всегда находит поддержку и, не смотря ни на какие препятствия, не сдается!

Вход свободный. По наличию мест и возможности бронирования уточняйте по телефону: 52-18-12. 6+

Новогодний открытый микрофон в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

В программе много перспективных артистов, ряд культовых звезд сургутского андеграунда и даже гости из далекой Нягани.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300 рублей, в день мероприятия – 400 рублей. 16+

Фестиваль «ЗИМАРТ»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2. Время: с 10:00 до 22:00.

В программе фестиваля: концертные номера, театрализованные представления, интерактивные занятия на свежем воздухе, квесты и разнообразные познавательно-игровые программы, катание на собачьих упряжках, лазерное представление и мастер-классы.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 6+

Вечеринка в честь 14-летия клуба 102dB

Место проведения: бар «102dB», улица 50 лет ВЛКСМ, 1/1. Время: 20:00

На супервечеринке сургутян ждет множество подарков: розыгрыш 14 билетов на наши мероприятия, яркая фотозона, подарки и фуршет. И, конечно, концерт групп: МЕСТО (VиниЛ), рЭволюция и МОДЖО.

Телефон для справок: 788-320. Цена входа: 1 200 рублей, для членов клуба − 1 000 рублей. 18+

17 декабря

КиноРоман в библиотеке

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 12:00.

Эта встреча для любителей посмотреть особое кино — короткометражку об отношениях мужчины и женщины — и поговорить: кто про сюжет, а кто про смыслы.

Телефон для справок: 8 (3462) 28-61-97. Вход свободный. 18+

Премьера концертной программы Tribute to Pink Floyd

Место проведения: большой зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 17:00 и 20:00.

В этот день музыкант Денис Шаповалов дважды выйдет на сцену Филармонии в роли солиста и ведущего концерта, в сопровождении Симфонического оркестра Сургутской Филармонии под управлением дирижера Станислава Дятлова.

Прозвучат мировые хиты из знаменитых альбомов The Wall, Dark side of the Moon, Wish you were here, Live at Pompei. Магия и волшебство звучания музыки Pink Floyd, специально созданный красочный видеоряд, безграничные возможности электро-виолончели, энергия и мощь рока! Вас ждут необыкновенные яркие впечатления!

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Новогодняя развлекательная программа

Место проведения: Исторический парк «России − Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 10:00, 12:00, 14:00.

Приходите всей семьей или классом, чтобы сделать открытку или елочную игрушку, а также послушать тематическую экскурсию про Новый год в России! Посещение по предварительной записи.

Телефон для справок: 58-90-90. Цена билета: 450 с ребенка. Группы по 5 человек. 6+