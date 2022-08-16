Аферисты вытянули из сургутянки почти 2,5 млн рублей

В Сургуте злоумышленники обманом заставили 61-летнюю сургутянку перевести мошенникам порядка 2,5 миллионов рублей. По «проверенной» схеме, под предлогом пресечения оформления кредита на югорчанку, аферисты обманом заставили ее перевести деньги на «резервный счет».

«В этот же день женщина в личном кабинете оформила на свое имя потребительский кредит на 1 600 000 рублей, после чего обналичила деньги и через банкомат другого банка 3 транзакциями перечислила их на указанные мошенниками карты. На следующий день она осуществила еще 2 операции по переводу наличных», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Стоит отметить, что лишь спустя 10 дней женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».