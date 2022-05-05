Мошенники выманили у жительницы Сургута 3,4 млн рублей

44-летняя жительница Сургута, доверившись мошенникам, потеряла крупную сумму денег. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Потерпевшей поступил звонок в одном из мессенджеров от якобы сотрудника брокерской компании. Он предложил югорчанке свою помощь в консультировании по вопросам инвестиций. Мошеннику удалось убедить женщину перевести деньги на различные счета якобы для пополнения баланса ее личного кабинета в брокерской фирме и совершения сделок. Аферист заверил югорчанку, что в будущем она получит гарантированный пассивный доход от инвестиционной деятельности.

Женщине это предложение показалось заманчивым, и она перевела на указанные мошенником счета свыше 3,4 млн рублей. Из них около 3,2 млн рублей югорчанка взяла в кредит.