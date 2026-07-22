Ветеран боевых действий из Ялуторовска получил работу благодаря субсидии работодателю

В Тюменской области активно работает несколько направлений национального проекта «Кадры», помогающих жителям найти работу или сменить профессию. Более 600 человек уже приступили к бесплатному обучению по востребованным специальностям. Параллельно около 30 работодателей получили субсидии на создание рабочих мест для тех, кому нужна особая поддержка при трудоустройстве, сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.

Программа профессионального обучения охватывает разные категории граждан. Подать заявку могут люди в возрасте 50+ и предпенсионеры, граждане в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, нетрудоустроенные женщины с дошкольниками, ветераны СВО и семьи погибших участников, люди с инвалидностью, безработные и те, кто только ищет работу. Обучение бесплатное, его можно пройти на базе ведущих учреждений среднего профессионального образования региона.

«Освоить новую специальность, повысить квалификацию, найти работу или сохранить текущее место – все это становится реальностью уже сегодня. Обучение абсолютно бесплатное, а полученные навыки помогут вам быть востребованными на рынке труда», – отмечают в департаменте.

Одновременно с обучением в регионе действует программа субсидирования найма. Она помогает работодателям создавать рабочие места для ветеранов боевых действий, людей с инвалидностью и других категорий, нуждающихся в поддержке. Яркий пример – история Олега Валерьевича, ветерана боевых действий из Ялуторовска. В марте 2026 года он обратился в Кадровый центр «Работа России» – оформлял инвалидность и искал работу без высокой физической нагрузки.

Специалисты центра изучили его резюме, учли пожелания и особенности здоровья, подобрали временную вакансию специалиста по логистике у предпринимателя Евгения Алексиенко. Два месяца сотрудник и работодатель присматривались друг к другу. Оказалось, что задачи посильны, а нагрузка – умеренная. В итоге Олега Валерьевича оставили на постоянной основе, а государство компенсировало часть затрат на его зарплату.

«Это не единичный пример: уже около 30 работодателей Тюменской области воспользовались программой субсидирования и создали рабочие места для тех, кто особенно нуждается в поддержке при трудоустройстве», – подчеркнули в кадровом центре.

Ознакомиться с перечнем образовательных программ и подать заявку можно на единой цифровой платформе «Работа России». Консультации для соискателей и работодателей доступны в отделениях Кадрового центра «Работа России» Тюменской области.